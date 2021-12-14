أقام البنك المركزي الألماني معرضا متنقلا احتفالا بالذكرى السنوية العشرين لإصدار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).



ويحوي المعرض المقام في مكعب من الزجاج والصلب معروضات صغيرة وكبيرة ونصوصا توضيحية ووثائق معاصرة للفترة بين 2001 و.2002



من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يوهانس بيرمان اليوم الاثنين:" من المهم بالنسبة لنا أن نحتفل باليورو كمشروع أوروبي بعد مرور 20 عاما على تطبيق هذه العملة، وألاحظ أن هذا الموضوع يثير اهتمام الناس".



وتستمر إقامة المعرض في فرانكفورت حتى الثاني من كانون ثان/يناير المقبل وبعد ذلك سيتوجه المعرض المتنقل إلى دوسلدورف وهانوفر وهامبورج وبرلين ولايبتسيج حيث سيظل في كل مدينة لمدة أربعة أسابيع.



كانت 12 دولة أوروبية بدأت في التعامل باليورو كعملة نقدية ومعدنية في الفترة الانتقالية بين عامي 2001 و2002 وذلك قبل أن يصبح اليورو اليوم وسيلة الدفع الرسمية لأكثر من 340 مليون شخص في 19 دولة.



وتعود قصة العملة الأوروبية الموحدة إلى بضع سنوات قبل هذا التاريخ حيث تم اعتماد اليورو في مطلع كانون ثان/يناير عام 1999 مبدئيا كوسيلة دفع إلكترونية قانونية في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ، الذي كان يتألف آنذاك من 15 دولة، وكانت الدول الإحدى عشرة هي بلجيكا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وايرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنمسا والبرتغال وإسبانيا وانضمت إليها اليونان في .2001