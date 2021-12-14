يرى خبراء في مجال التعليم بألمانيا أن هناك حاجة للعمل على تنمية مهارات القراءة والكتابة بين الأطفال في المدارس.



وقالت فيليسيتاس تيل، أستاذة التعليم المدرسي وبحوث التطوير المدرسي في جامعة برلين الحرة: "لا يزال هناك عدد كبير جدا من

الأطفال في جميع أنحاء ألمانيا يغادرون المرحلة الابتدائية دون أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة بشكل كافٍ".



وتيل هي الرئيس المشارك للجنة العلمية الدائمة لمؤتمر وزراء التعليم والشؤون الثقافية. وقدمت اللجنة الاستشارية في مستهل هذا الأسبوع برنامج عملها للعام المقبل، والذي تضمن توصيات حول المدارس الابتدائية ورقمنة التعليم.



وفي إشارة إلى مهارات الأطفال في القراءة والكتابة، قالت تيل: "يجب التركيز على السؤال عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الحصص الدراسية لتدعيم جميع الأطفال بقدر الإمكان ومطالبتهم بالإنجاز - بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو منشأهم، أومنشأ والديهم".



وتضم اللجنة 16 باحثا في مجال التعليم. والرئيس المشارك الثاني هو المدير العلمي لمعهد لايبنتس لتعليم العلوم والرياضيات، أولاف كولر. وتم تشكيل اللجنة في أيار/مايو الماضي، وتهدف إلى تقديم المشورة للولايات الألمانية بشأن القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير نظام التعليم.