انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 42 بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الرياض

محمد بن سلمان: نؤكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية ونشيد بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا ومجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الإنجازات

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة: نؤكد على أهمية دور السعودية في تجاوز التحديات وأهمية الالتزام بمضامين بيان قمة العلا

أمين عام مجلس التعاون د. نايف الحجرف: أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ والأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات