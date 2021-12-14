أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي تطلع «الطيران المدني» إلى توسيع الشبكة التشغيلية لمطار الكويت وربطه بأكبر عدد ممكن من المطارات حول العالم.



جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله العلي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب مشاركته في مؤتمر مفاوضات الطيران المدني الدولي الذي عقدته منظمة الطيران الدولي (ايكاو) في جمهورية كولومبيا.



وأضاف الشيخ عبدالله العلي أن الوفد المشارك أجرى مباحثات عديدة تناولت الترتيبات التشغيلية الخاصة بالنقل الجوي بين الكويت وباقي الدول المشاركة بما ينسجم مع السياسة التي تنتهجها حكومة الكويت نحو فتح الأجواء مع مختلف دول العالم وربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة من المطارات الدولية.



وأشار إلى عقد الوفد مباحثات ثنائية مع عدد من الدول المشاركة توثيقا للعلاقات الجوية الثنائية فضلا عن إتاحة خيارات متنوعة للسفر في سوق النقل الجوي الكويتي بما يخدم مصالح الدولة وناقلاتها الوطنية ويسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين الكويت وهذه الدول.



وأعرب الشيخ عبدالله العلي عن شكره وامتنانه للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الكويتية وجمهورية كولومبيا في توفير كل السبل والتسهيلات لتيسير ونجاح مشاركة الكويت في هذا المؤتمر المهم.



ضم وفد الكويت المشارك بالمؤتمر علاوة على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي كل من مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي ومراقب العلاقات الدولية خالد العنزي وباحثي نقل جوي فيصل بوقمبر وأحمد أشكناني.