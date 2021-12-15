من منطلق حرصه على تعزيز باقة منتجاته المصرفية بعروض مبتكرة تلاقي تطلعات كل شرائح عملائه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق عرضه الخاص لعملاء حساب Black على تطبيق «Requeue» - المختص بتنظيم قوائم الانتظار أوتوماتيكيا - حيث يمكنهم الآن الحصول على تذاكر KIB المجانية على هذا التطبيق ليتمتعوا بمجموعة من المزايا الإضافية والحصرية التي تسهل عليهم عملية الانتظار والدخول لأكثر من 90 علامة تجارية لسلسلة المطاعم والمقاهي المشاركة في Requeue.



ومن ضمن المزايا الخاصة التي تمنحها تذكرة KIB على التطبيق هي السماح بدخول قوائم الانتظار المكتملة، وكسب أولوية في الأدوار، فضلا عن الاختيار من قوائم الطعام وإتمام الطلبات قبل الدخول.

وتعمل هذه الخدمة من خلال تفعيل رمز يصل عميل Black عبر رسالة نصية قصيرة ليربح بها 10 تذاكر إلكترونية مجانية من KIB على Requeue، علما أن التذاكر سارية الاستخدام حتى نفاذها.



وفي تصريح من مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد ورئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة في KIB، فيصل الشويرد، قال: في ظل التنافس الشديد بين البنوك الكويتية على تطوير مجموعة الخدمات والمنتجات المطروحة للعملاء، يواصل KIB نجاحه في ابتكار وسائل جديدة يعزز بها تجربة عملائه الاستثنائية من مختلف الشرائح، ويمنحهم قيمة مضافة تلائم نمط حياتهم، وفي ذات الوقت، يؤكد على منهجه: بنك للحياة، الذي يسعى من خلاله إلى التواصل مع عملائه وخدمتهم في أدق وأبسط الأمور التي تمس حياتهم اليومية كشريك وليس مجرد مصرف أو مؤسسة مالية فقط.