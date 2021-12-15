في إطار استراتيجيته للارتقاء بموظفيه مهنيا وبالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية، احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز المستوى المتوسط» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية للعام الخامس على التوالي.



وحضر الاحتفال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومدير عام مجموعة إدارة المخاطر باركسون شونج، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري براديب هاندا، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي وقيادات أخرى من البنك.



وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى 4 أشهر وعقد افتراضيا وعبر منصة موديز الإلكترونية العديد من المحاور منها: تحليل الائتمان وهيكلة الائتمان والتوثيق إضافة إلى التميز في العلاقات ومهارات التفاوض وكذلك مهارات التخطيط والتنفيذ الفعال.



وشارك في البرنامج نحو 45 متدربا ومتدربة عبر مجموعتين من إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومجموعة إدارة المخاطر، مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة إضافة إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الفروع الخارجية وكذلك مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري.

وتعقيبا على تخريج الدفعة الجديدة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: يعد برنامج «شهادات ائتمان موديز» تجسيدا لإيمان البنك بأن النمو لن يتحقق بدون تطور مهارات كوادره البشرية، لذلك نشجع موظفينا على الارتقاء بقدراتهم ونسهم في تطورهم المهني عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأضاف أن الوطني يستثمر وبقوة في موظفيه الذين يعدهم ثروته الحقيقية، حيث يوفر أفضل البرامج التدريبية وورش العمل التي تطور مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.



وأكد على أنه وبفضل التنوع وتكافؤ الفرص يعد الوطني أكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة وهو ما تعكسه جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.



وأوضح قائلا: كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتحسين تجربة الموظف في التعلم، تحرص إدارة التدريب والتطوير بمجموعة الموارد البشرية على الاستفادة من التكنولوجيا لجعل التعلم الإلكتروني أكثر جاذبية وفاعلية لكل موظفي البنك.



وتابع العبلاني: نعيش في بيئة دائمة التغيير ومليئة بالتحديات وهو ما يفرض على موظفينا بأن يكونوا أكثر مرونة ولديهم القدرة على التطور باستمرار، لذلك أحدثنا ومنذ فترة طويلة تغييرا في المفهوم التقليدي للتدريب، وأصبح شعارنا «التعلم المستمر» وذلك بهدف تعزيز مهارات موظفينا طوال مسارهم المهني.