وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك وشراكة مع تطبيق «في - ثرو» لدعم عملاء بنك بوبيان من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تنضم تحت منصة التطبيق المتخصص في طلبات المطاعم والكافيهات وذلك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والأنشطة التجارية الناشئة.



وتم توقيع الاتفاقية في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة عبدالله المجحم، والرئيس التنفيذي لتطبيق «في - ثرو» عبدالله الشلبي، ومدير تطوير الأعمال للتطبيق طارق السالم وعدد من مسؤولي البنك والتطبيق وعدد كبير من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة من عملاء بنك بوبيان.



وأكد المجحم تعليقا على الاتفاقية أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول ومن بينها الكويت والفرص الوظيفية التي تخلقها في ظل انحسار هذه الفرص حكوميا وعلى مستوى الشركات الكبرى.



وأشار المجحم إلى النمو الكبير في قطاع المقاهي والكافيهات والمطاعم كواحدة من القطاعات الاقتصادية التي يقبل عليها الشباب الكويت والتى شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بما تخلقه من فرص عمل وموارد اضافية للاقتصاد.



وحول مضمون الاتفاقية، قال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون ان عملاء الإدارة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء الحاليين او المستقبليين في البنك سيتمتعون بالعديد من المزايا لدى تسجيلهم في تطبيق «في - ثرو» حيث سيتحمل البنك عنهم كافة التكاليف.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطبيق «في - ثرو» عبدالله الشلبي ان التطبيق يوفر أحدث خدمة درايف ثرو في الكويت، حيث تم تطوير التطبيق بهدف توفير خدمة مميزة ذات تكلفة بسيطة لأصحاب مشاريع المطاعم والكافيهات حيث يتمتع التطبيق بخاصية التتبع عن طريق الـ GPS لتحديد المسار على الخريطة إلى المتجر وتتبع حالة الطلب لتوفير تجربة افتراضية حديثة ومتكاملة للمستخدم.