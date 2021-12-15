أعلنت X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر سلسلة معارض إلكترونيات في الكويت، عن إعادة إطلاقها لحملة التنزيلات الكبرى لنهاية العام مع خصومات تصل لغاية 70%، بالإضافة إلى عروض أسبوعية لا مثيل لها على باقة من أحدث المنتجات الإلكترونية والمنزلية في معارض X-سايت التي يبلغ عددها 43 معرضا.



وتعود اليوم عروض X-سايت المتميزة مع حلول موسم الأعياد ونهاية السنة ليتمكن العملاء من الاحتفال والتسوق للأعياد من خلال اقتنائهم لأحدث المنتجات والتمتع بتجربة تسوق حصرية ومجدية في آن واحد.

وتسري العروض على أكبر العلامات التجارية، ومنها ونسا، إي كيو، ميكروسوفت، باناسونيك، لينوفو، فيليبس، نيكون، بيكو، آبل، سامسونج، إتش بي، توشيبا، لاجيرمانيا، آيسر، وهواوي.



ويعد شراء الإلكترونيات من X-سايت الغانم طوال فترة العروض أمرا بغاية السهولة وذلك بفضل برنامج الأقساط السهلة ودفع القيمة عبر الموقع الإلكتروني أو داخل صالات العرض، مع قسط يبدأ بـ 5 دنانير شهريا.