نظمت مجموعة الساير القابضة حملة للتبرع بالدم في المقر الرئيسي بالمنطقة الحرة ومعرض مبيعات تويوتا في «الري»، وذلك يومي 22 و23 نوفمبر 2021، بالتعاون مع بنك الدم الكويتي كجزء من استدامة الشركة نحو القيام بالفعاليات الاجتماعية.



وقد شارك بالحملة أكثر من 100 موظف وعميل من أجل إنقاذ الأرواح والمشاركة في هذا الهدف النبيل تحت شعار «تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض».



وأشار مدير مجموعة التميز المؤسسي نهاد الحاج علي، إلى «أن القيام بحملات التبرع بالدم هو التزام من مجموعة الساير الدائم تجاه المجتمع وتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة مخزون بنك الدم وزيادة الوعي بأهمية وفوائد التبرع بالدم في المجتمع، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة».



ودعت مجموعة الساير القابضة الجميع للمشاركة في التبرع بالدم بالتوافق مع شعار اليوم العالمي للمتبرعين بالدم «تبرع بالدم وحافظ على العالم ينبض». تسلط هذه الرسالة من منظمة الصحة العالمية الضوء على المساهمة الأساسية التي يقدمها المتبرعون بالدم للحفاظ على العالم ينبض من خلال إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الآخرين. إنه يعزز الدعوة العالمية لمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم للتبرع بالدم بانتظام والمساهمة في صحة أفضل.



وأضاف نهاد الحاج علي « قمنا بتنظيم العديد من برامج التوعية الاجتماعية على مر السنين، مثل الفحوصات الطبية الدورية واختبارات ضغط الدم وفحوصات الوزن والتوعية بسرطان الثدي لتعزيز الصحة العامة والعافية لمجتمعنا».