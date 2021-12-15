عبدالله قنيص



تقدم وافد هندي إلى أحد مخافر محافظة مبارك الكبير متهما رجلي أمن من قطاع المرور بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وإلحاق الأذى البليغ به، وذلك على خلفية توقيفه لقيادة الدراجة النارية في إحدى الطرقات غير المخول بالتجول فيها.



وبحسب إفادة الوافد ويعمل «دليفري» في مجال توصيل طلبات المطاعم فإن مركبة خدمات تابعة لوزارة الداخلية طلب قائدها التوقف، وحينما لم يمتثل لكون المركبة غير عسكرية فما كان من رجلي الأمن إلا أن أجبراه على التوقف، وقام أحدهما بضربه بشكل مبرح وأحدثا ثقبا في طبلة الاذن.. الى جانب كدمات أرفق بها تقريرا طبيا.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن المجني عليه تنازل للمدعى عليهما أمام وكيل نيابة الأحمدي.