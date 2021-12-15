الدوحة - فريد عبدالباقي



يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في الـ 11:00 ظهر غد في الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك على هامش بطولة كأس العرب التي تختتم فعالياتها السبت المقبل.



وكان المكتب التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا بالدوحة بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي، وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الإداري الذي سبق أن تم إرساله من قبل الأمانة العامة إلى الاتحادات الخليجية.



كما شهد الاجتماع تقديم بعض المقترحات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لتطوير العمل الاحترافي لاتحاد كأس الخليج العربي وتعزيزه، بما يسهم في تطوير كرة القدم الخليجية.