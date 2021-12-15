هادي العنزي



خطف الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر وصافة ترتيب دوري كرة السلة للدرجة الأولى بعدما تغلب على نظيره اليرموك 110-91 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الساحل، رافعا رصيده إلى 10 نقاط، فيما تراجع الخاسر إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المركز الثالث، وبقيت الصدارة للنادي العربي بـ 11 نقطة. وفي مواجهة ثانية، تغلب الصليبخات على الساحل 71-62 نقطة، ليحل الفائز في المركز الرابع بـ 8 نقاطة، بينما وصل الساحل إلى النقطة الـ 6 سابع الترتيب بالتساوي في النقاط مع التضامن السادس، فيما يحل الشباب في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.