الحربي: stc تواصل استكشاف حلول اتصالات جديدة لتعزيز أنماط حياة عملائها الكرام



أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc الترقية الأحدث FULL 5G حصريا ولأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، عبر تكنولوجيا الاتصال المستقلة SA لترتقي بتجربة شبكات الجيل الخامس 5G إلى مستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية المحسنة.



وأشارت stc في بيان لها، الى انه ستتم ترقية خدمات الجيل الخامس للعملاء الحاليين والجدد مجانا لتعمل بتقنية الـ FULL 5G الجديدة، والمقدمة بالتعاون مع HUAWEI حصريا لشبكة stc ومجانا للعملاء الحاليين الذين لديهم راوتر متوافق، لتمنحهم الفرصة من أجل الاستمتاع بتجربة استثنائية.



وقالت stc انها استثمرت امكانياتها وبنيتها التحتية واسعة الانتشار من أجل تعزيز تجربة الـ 5G لعملائها ونقل مستوى الخدمة الى مستوى جديد من التميز مع مجموعة من الإمكانات الحصرية لـ «Full 5G»، موضحة أن أجهزة راوتر HUAWEI المتوافقة مع هذه التكنولوجيا ستسمح لعملاء stc بالاستمتاع بتجربة الألعاب الكاملة مع زمن انتقال أفضل.

كما ستنقل العملاء الى مستوى جديد من خلال التغطية الداخلية المحسنة، حيث يمكن للعملاء مشاهدة أو بث أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية المفضلة أينما كانوا مع سرعات تنزيل وتحميل متزامنة بشكل مثالي.



ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من تقنية FULL 5G الجديدة والحصرية من stc القيام بذلك عن طريق شراء أجهزة الراوتر المتوافقة مع الخدمة. وبالنسبة لعملاء stc الذين لديهم بالفعل أحد أجهزة الراوتر المتوافقة، سيتم تفعيل تقنية FULL 5G تلقائيا.



وأوضحت الشركة أن هذه الترقية الجديدة التي تضاف إلى قوة شبكات الجيل الخامس، تأتي انسجاما مع التزام stc المستدام بتوفير حلول اتصالات فريدة من نوعها، وبتعزيز وتطوير مجموعة عروضها بشكل تدريجي في إطار استراتيجيتها لتمكين التحول الرقمي، وهو الأمر الذي يتوافق مع أهداف رؤية الكويت لعام 2035.



وتعليقا على الترقية إلى FULL 5G، قال المهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc: «عندما يتعلق الأمر بإثراء تجربة العملاء، لا تدخر stc جهدا في سبيل استكشاف واعتماد حلول جديدة في السوق تهدف إلى تحسين أنماط الحياة لعملائها الكرام، واضعين نصب اعيننا مواصلة تقديم الحلول المبتكرة وخدمات الاتصالات الاستثنائية.

ومن هذا المنطلق عملنا على إطلاق تكنولوجيا FULL 5G لترتقي بخدمات الاتصالات المقدمة لجميع عملاء stc الحاليين والجدد الذين يستخدمون أجهزة راوتر متوافقة».



وأوضح: لقد أعادت ثورة شبكات الجيل الخامس تعريف الطريقة التي نتواصل بها مع العالم ورفعت المعيار إلى مستوى أعلى من حيث أنواع الحلول التي يمكننا تقديمها لعملائنا.

الجدير بالذكر انه قبل تفشي الوباء ركزت stc على تعزيز البنية التحتية للجيل الخامس 5G وتوسيع تغطية شبكتها لتصل إلى 98% من المناطق المأهولة بالسكان في الكويت، كما مضت الشركة قدما في تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار في شبكات الجيل الخامس بما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بتمكين التحول الرقمي في الكويت، وبهدف تزويد عملائنا من الأفراد والشركات بخدمات استثنائية، قمنا أيضا بتعزيز نقاط الاتصال الرقمية ومنافذ البيع المتطورة لدينا لتشمل تطبيق الهاتف النقال والموقع الإلكتروني وأجهزة الخدمة الذاتية «kiosk»، بما يوفر رحلة مبسطة وسلسة للعملاء في كل مكان.