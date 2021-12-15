أجرى بنك الخليج السحب الحادي عشر لحساب الراتب، عن شهر نوفمبر وكان الفوز من نصيب العميلة المحظوظة فرح جمعة محمد المحمد التي فازت بجائزة 12 ضعف الراتب، وعقد السحب يوم أمس، في المقر الرئيسي لبنك الخليج، بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.



وقال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان مهنئا الفائزة: نبارك للرابحة فرح المحمد في سحب حساب الراتب هذا الشهر، السحب القادم سيكون السحب السنوي الكبير على جائزة الكبرى وهي 100 ضعف الراتب، ندعو الجميع إلى انتهاز هذه الفرصة، وتحويل رواتبهم إلى حساب الراتب من بنك الخليج، حيث إنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه الجوائز النقدية لمكافأة عملائه، إلى جانب عروض خاصة مصممة حسب حاجة العميل.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج قد قدم عروضا مطورة من حساب الراتب للعملاء لعام 2021، حيث يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية تصل إلى 300 دينار، أو الحصول على قرض دون فوائد، وعلى بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كما يقدم البنك عروضا خاصة للعاملين في الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم المستمرة في مواجهة فيروس كورونا.

ويجري بنك الخليج سحوبات شهرية وسنوية، يشارك فيها تلقائيا جميع عملاء حساب الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى بنك الخليج في عام 2019 و2020 و2021، وذلك لفرصة الفوز بجائزة تصل إلى 12 ضعف الراتب في السحب الشهري، و100 ضعف الراتب في السحب السنوي.

وبنك الخليج هو الوحيد في الكويت الذي يقدم لعملائه فرص الفوز بهذه المبالغ الضخمة في سحوبات شهرية وسنوية، وذلك مقابل تحويل رواتبهم إلى البنك.