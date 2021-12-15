أعلن اتحاد رفع الاثقال أن المنتخب الوطني غادر البلاد الى القاهرة لإقامة معكسر تدريبي خارجي يستمر حتى 24 الجاري استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية المقررة في أربيل بالعراق في 25 الجاري.



وقال امين السر العام للاتحاد مسيلم العدواني ان الاتحاد بدأ قبل مدة الاعداد للبطولة من خلال حصص تدريبية استعدادا لخوض منافسات البطولة التي يشارك فيها 18 منتخبا عربيا.



وأفاد بأن لاعبي المنتخب عازمون على المنافسة بقوة على لقب البطولة واحراز مراكز متقدمة لاسيما أنها البطولة الأولى للمنتخب منذ آخر مشاركة له في عام 2019 بعد توقف البطولات بسبب جائحة كورونا.



يذكر انه في منافسات الرجال يمثل منتخب الكويت فلاح الشمري ومشاري منشد وفلاح الظفيري وضاري منشد ومحمد بوصخر وسعود المطيري ومعاذ الظفيري وعبدالله عباس واحمد سلامة ومهدي بوصخر وحمود مانع ومشاري المطيري.



وفي منافسات السيدات يمثل المنتخب فاطمة العوضي وطفول الحسن وموضي البناي وسارة الهندي وقماشة المنديل وأنفال المزين وليالي علي وسهام السيف والزهراء محمد وأبرار الفهد وحوراء الموسوي ولولوة الفهد.