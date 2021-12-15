تسابق دول العالم لاسيما تلك التي سجلت اصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «أوميكرون» الزمن للحد من تفشيه خصوصا بعد ان ثبت انه اسرع انتشارا، حيث ارتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء أفريقيا بنسبة 83% على أساس أسبوعي. وذكرت منظمة الصحة العالمية أمس أنه تم الإبلاغ عما يصل إلى 196 ألف حالة جديدة في الأسبوع الماضي وذلك مقارنة بـ 107 آلاف حالة إصابة جديدة في الأسبوع السابق له.



وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية إنه بينما يرتفع عدد الإصابات بسرعة أكبر من أي وقت مضى خاصة في جنوب أفريقيا فإنه يوجد هناك «تفاؤل حذر» بأن الموجة الرابعة ستؤدي إلى عدد أقل من حالات الوفاة وحالات مرضية أقل خطورة. وأكدت فلافيا سينكوبودج أستاذة الصحة العامة بجامعة بريتوريا إن مرضى فيروس كورونا المتعافين في جنوب أفريقيا هم في غالبيتهم من البالغين غير المطعمين.



في الأثناء، تقف بريطانيا التي تسجل اعلى الاصابات بالمتحور الجديد في أوروبا، على رأس الدول التي تسعى الى وقف تفشي «أوميكرون» بإطلاقها حملة طموحة لإعطاء الجرعات المعززة بحدود مليون جرعة في اليوم بحسب ما اعلن وزير الصحة جاويد ساجد. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أماندا بريتشارد آلاف المتطوعين إلى التقدم ودعم حملة هيئة الخدمات الصحية الخاصة الخاصة بالجرعات المعززة من لقاح كوفيد-19.



وحث جونسون وبريتشارد المتطوعين على لعب دور حاسم في معركة المملكة المتحدة ضد أوميكرون، من خلال مساعدة الهيئة في حصول أكبر عدد ممكن من الأشخاص على جرعات معززة في أسرع وقت ممكن، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.



ورغم ذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إزالة جميع الدول من القائمة الحمراء الخاصة بحظر السفر، والتي فرضت مع اكتشاف أولى حالات المتحور الجديد (أوميكرون).



وقال جاويد امام نواب مجلس العموم، إنه لم يعد ضروريا حظر السفر مع البلدان المعنية لأن المتحور الجديد انتشر في الكثير من دول العالم وفي بريطانيا أيضا.



وأوضح ان القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فجر اليوم يشمل جميع الدول الـ11 المشمولة بالحظر، وهي: جنوب افريقيا وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو وايسواتيني وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وانغولا ونيجيريا.



وأشار جافيد إلى أن القرار يعني ان القادمين من تلك الدول ليسوا ملزمين بالحجر الصحي في الفنادق الخاصة التي اعتمدتها الحكومة، مضيفا أنه يبقى على القادمين الالتزام بإجراء الاختبارات الخاصة بـ«كورونا» قبل وبعد الوصول.



وفي بارقة أمل جديدة قد تساهم في هذه المعركة، أعلنت شركة فايزر أن النتائج النهائية للتجارب السريرية للعقار المضاد لكوفيد-19 ايجابية جدا وانه يخفف بنسبة 89% احتمال الاستشفاء والوفاة من الإصابة بالفيروس عند الأشخاص المعرضين للخطر، إذا أخذت الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور عوارض المرض، بحسب الاختبارات السريرية.



وتستند النتائج الى الاختبارات التي أجريت على كافة المشاركين، أي 2200 شخص، مؤكدة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر في مطلع نوفمبر.



وقال ألبرت بورلا مدير عام فايزر في بيان «هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه إنقاذ أرواح مرضى في العالم». وأضاف أن «المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة لخيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس».



وأضاف: «المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق، مثل أوميكرون، أدت إلى تفاقم الحاجة إلى خيارات العلاج التي يمكن الوصول إليها لأولئك الذين يصابون بالفيروس، ونحن على ثقة بأن هذا العلاج المحتمل، إذا تم التصريح به أو الموافقة عليه، يمكن أن يكون أداة حاسمة للمساعدة في قمع الوباء».



وتستخدم حبوب فايزر فئة من مضادات الفيروسات تسمى «مثبطات الإنزيم البروتيني» تمنع عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.



في المقابل، يمكن وصف حبة أو قرص بسرعة للمريض الذي سيأخذها بسهولة في المنزل. وتتطلب علاجات فايزر ومجموعة ميرك - التي طورت ايضا حبة لمعالجة الإصابة بكوفيد-19 - والتي تتسبب في آثار جانبية قليلة، أخذ عشر جرعات على مدى خمسة أيام.



وذكرت فايزر أنها قدمت بيانات هذه التجارب لإدارة الدواء والغذاء الأميركية كجزء من طلبها لترخيص استخدام الدواء في الحالات الطارئة.



وقالت الشركة الأميركية في بيان أظهرت انخفاضا في الأحمال الفيروسية بمقدار 10 أضعاف خلال اليوم الخامس مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.



يأتي ذلك بعد أن أكد علماء بريطانيون أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من كورونا، «لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة متحور أوميكرون»، وهو ما يرجح زيادة عدد الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالفيروس، أو تم تطعيمهم باللقاحات، بحسب ما تقول رويترز.



ولم تحدث أي حالة وفاة بين 697 شخصا تلقوا الدواء خلال الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض، في المقابل، من بين 682 شخصا تلقوا دواء وهميا نقل 44 إلى المستشفى وتوفي منهم 9 أشخاص.



ولم يتم تطعيم أي من المشاركين في هذه التجارب.



وفي حال تلقي المريض الدواء خلال الأيام الخمس الأولى من ظهور الأعراض، تظهر البيانات أن معدل الفعالية سيكون 88%.



ويجمع «باكسلوفيد» بين دواء جديد مضاد للفيروسات يدعى «نيرماتريلفير» وعقار أقدم يسمى «ريتونافير».