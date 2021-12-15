دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» والولايات المتحدة حول الضمانات الدولية القانونية التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية توترات حول أوكرانيا، بما يحول دون تمدد الحلف شرقا نحو الحدود الروسية.



ونقلت الرئاسة الروسية في بيان امس عن بوتين قوله في أثناء اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفنلندي ساؤولي نينيستيو «يجب العمل بدون ابطاء على اطلاق عملية تفاوضية روسية أميركية بهدف منح روسيا ضمانات دولية قانونية تتضمن الحيلولة دون تمدد حلف الناتو شرقا ونشر اسلحة في اوكرانيا وغيرها من الدول المجاورة من شأنها ان تشكل تهديدا لروسيا».



وأكد بوتين ضرورة التزام كييف بتنفيذ اتفاقية مينسك التي وقعتها الحكومة الأوكرانية مع قادة اقليمي لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا. في المقابل، قال مصدر من الحكومة الألمانية قبل قمة للاتحاد الأوروبي إن التكتل يجري محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية فرض عقوبات مالية على روسيا في حالة شنها هجوما على أوكرانيا.



وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز أن القمة ستبعث برسالة تضامن قوية مع أوكرانيا وتحذير لروسيا أيضا بسبب تعزيزاتها العسكرية على الحدود.



وأضاف «نريد أن نبعث برسالة واضحة لموسكو مفادها أن أي انتهاك للحدود لن يكون مقبولا». وتعتقد المخابرات الأميركية أن روسيا ربما تخطط لمهاجمة أوكرانيا من عدة جبهات بداية العام المقبل بقوات يصل قوامها إلى 175 ألف جندي. وينفي الكرملين التخطيط لغزو أوكرانيا ويقول إن الخوف من روسيا يسيطر على الغرب.



وفي السياق، أكدت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي استعداد الولايات المتحدة الأميركية لزيادة وجودها العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، إذا شنت روسيا مزيدا من العدوان ضد أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال مؤتمر صحافي، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، امس ردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة نشطة لنشر قوات أميركية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت ساكي إنه منذ بدء الحرب عام 2014، كان عدد من الدول الشريكة في الناتو «تبحث عن طمأنة وتتطلع إلى زيادة الوجود» هناك، كونهم يبحثون عن عمليات نشر إضافية تناوبية»، وبالتأكيد هذا مطروح على الطاولة إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا.



من جهته، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر ان خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» هو مشروع أوروبي لا ينبغي استخدامه وسيلة للضغط على موسكو. ودعا في تصريح نقلته وكالة الصحافة النمساوية امس، الى الاسراع في اكمال هذا الخط الذي ينقل الغاز الروسي الى اوروبا عبر بحر البلطيق.



وتناول المستشار مسألة التوتر الحالي في العلاقات بين الدول الغربية وروسيا على خلفية التصعيد الاخير في اوكرانيا، وقال في هذا الصدد «لا شيء يربط بين تشغيل نورد ستريم 2 والسلوك الروسي في اوكرانيا».



وأكد المستشار في ختام تصريحه ضرورة تجنب تسييس الاقتصاد قائلا «ان ذلك من شأنه ان يضر بالاتحاد الاوروبي فقط».



في هذه الاثناء وافق البرلمان الأوكراني امس على مشروع قانون يسمح لقوات أجنبية بالمشاركة في مناورات عسكرية ضخمة على أراضي الجمهورية السوفييتية السابقة العام المقبل، في خطوة من المرجح أن تثير غضب روسيا.