غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وكان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد والقنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل يوسف العنزي.





