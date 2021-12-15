أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت وقعت 20 مشروعا بقيمة تناهز 300 مليون دينار (ما يعادل نحو مليار دولار) خلال شهر نوفمبر الماضي. وكشفت المصادر عن أن 84% من قيمة تلك العقود تركزت في عقدين رئيسيين بلغت قيمتهما نحو 252.2 مليون دينار، إذ جاء العقد الأول مع شركة غري الصينية لإنشاء مرفق الغاز الجوراسي رقم 4 في شمال الكويت بقيمة 128.4 مليون دينار، والعقد الآخر بقيمة 123.8 مليون دينار مع شركة سيد حميد بهبهابي لتوريد رؤوس الآبار والأعمال المتصلة بها.



وذكرت المصادر أن الـ 18 عقدا الأخرى يأتي على رأسها عقد بقيمة 4.1 ملايين دينار مع شركة «هاليبرتون» العالمية لتوفير موظفين وعمال لتنفيذ بعض الأعمال، إلى جانب عقد آخر لتطوير برنامج مكسيمو النفطي بقيمة مليوني دينار.