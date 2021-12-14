بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا، ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.