بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللتين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.



مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.