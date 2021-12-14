بعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين والتي عقدت في العاصمة الرياض.



مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات سديدة ستسهم في تحقيق تطلعات دول وأبناء المجلس.



مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.