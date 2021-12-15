عبدالعزيز الفضلي

دشن مايقارب 2500 طالب وطالبة اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ في المعاهد الدينية للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر الثانوي.

واعلن مدير إدارة التعليم الديني أنور العبد الغفور، عن تخصيص ١٢ لجنة داخلية وخارجية لاختبارات طلبة المعاهد الصباحيةوالمسائية بالتنسيق مع المناطق التعليمية التي خصصت بعض مدارسها لهذا الغرض، مبينا أن آلية التصحيح سوف تتم في المعهد الرئيسي في قرطبة بعد تجميع صناديق الإجابة من جميع اللجان .

وأكد العبد الغفور في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها على بعض لجان الاختبارات، أن الأمور تسير كما خطط لها منذ البداية إذ بدأت استعدادات المعاهد الدينية للاختبارات منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر وذلك باستلام الاختبارات من التواجيه الفنية في الوقت المحدد و سحب الاختبارات وتغليفها في المطبعة السرية الخاصة بالتعليم الديني .

وقال العبد الغفور إن الطلبة سوف يتقدمون لأداء اختبار الفقه والنحو ويتقدم طلبة المنح لأداء اختباري اللغة الفرنسية والإنكليزية ، فيما أكد "بدأنا قبل يومين أيضاً باختبارات المرحلة المتوسطة وتشتمل على الصفوف من الخامس إلى الثامن بواقع 5 لجان بنين وبنات وتضم أكثر من 1000 طالب وطالبة ".

وأوضح: ركزنا قبل الاختبارات على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال ضبط آلية الدخول إلى المعاهد الدينية السبعة وقد لاحظت من خلال جولتي التفقدية وجود فرق التدخل السريع على الأبواب للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المعاهد ، والتأكد من فحص الحرارة ولبس الكمام ".

وشدد العبد الغفور على تطبيق لائحة الغش وجميع اللوائح الأخرى المقررة من قبل وزارة التربية في جميع اللجان الداخلية والخارجية للمعاهد الدينية مع تهيئة أجواء الاختبارات لجميع الطلبة والطالبات وفق النحو الأمثل".

من جانبه قال مدير معهد عبد الرحمن السميط، للبنين سلطان الزعبي انه تم استقبال نحو ٤١٠ طلاب في المرحلة الثانوية لأداء الاختبار الاول في مواد الفقه والنحو واللغتين العربية والإنكليزيةوسط اجواء هادئة وصحية.

وبين الزعبي أن علامات الرضا والارتياح بدت على وجوه الطلبة في اليوم الأول لاختبارات الصفوف الثانوية، مؤكداً أن الاختبارات سوف تستمر لمدة 3 أسابيع كاملة بعدها تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر في 6 يناير المقبل.