أكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، على أهمية القمة ال42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطلع لدخول العقد الخامس بثبات وعزم لإنجازات مستدامة ومستقبل واعد.

وأعرب الشيخ أحمد الناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال والاعداد والتنظيم المميز للقمة.

وكانت الرياض قد استضافت القمة الخليجية ال42 يوم أمس الثلاثاء وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.