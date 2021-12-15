إنجاز توقيعات الموظفين على التعهدات يعجل بتحويل المبلغ المستحق إلى حسابات الأطباء والممرضين والفنيين

مريم بندق

علمت " الأنباء" ان وزارة المالية منحت وزارة الصحة تفويضا بصرف 175 مليون دينار لتغطية مكافأة الصفوف الأمامية للأطباء والممرضين والفنيين والموظفين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل" الأنباء" ان تفويض وزارة الصحة بصرف 175 مليون بهدف إلى صرف المكافأة دفعة واحدة لجميع المستحقين، لافتة إلى أن إنجاز توقيعات المستحقين من الأطباء والممرضين والفنيين والموظفين يعجل بتحويل المبلغ المستحق إلى حسابات الأطباء والممرضين والفنيين.