استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة اليوم، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إثر عودته من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن مثل سموه بترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

حيث اطلع سموه على نتائج القمة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والحرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك ووحدة الصف الخليجي تحقيقا للامال والتطلعات المنشودة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.