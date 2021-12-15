تمكن رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي من إحباط إدخال ما يقارب 2 كيلو غرام من مادة الشبو المخدرة، كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة إلى البلاد.

وفي تفاصيل الضبطية: قَدِمت شاحنة إلى البلاد عبر منفذ العبدلي الحدودي، إلا أن المفتش الجمركي راوده الشكّ في الشاحنة، وقام بعرضها على جهاز الأشعة الذي أصدر إشارة بوجود كثافة في الشاحنة، وعليه قام المفتش بعرض الشاحنة مرة أخرى على الجهاز وأكد تلك الكثافة، فقام المفتش الجمركي بالتدقيق حتى تم الوصول إلى مادة خشنة بيضاء اللون، كانت مخفاة في (4) لفافات يشتبه بأنها مادة الشبو المخدرة، وضعت داخل أهواز خاصة في خزان المياه بالشاحنة، بهدف تضليل جهاز الأشعة. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.