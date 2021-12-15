بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالىد.فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الاسبق مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.