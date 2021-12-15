الجيش الكويتي يفتح أبوابه للراغبين من المجندين بالتطوع بشرف الخدمة العسكرية

القوات المسلحة باتت تعتمد اليوم على المهارات العلمية لمنتسبيها قبل اعتمادها على قدراتهم البدنية





أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح على أن من يحمي الكويت هم أبنائها، فالأوطان بحاجة إلى طاقات وقدرات وإمكانيات شبابها، فهم استثمار المستقبل الحقيقي، وعليهم تقع مسؤولية حفظ أمن وسلامة البلاد وتحقيق تطورها ورفعتها وازدهارها.



جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ حمد جابر العلي الصباح لدفعة المجندين (49) بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والتي يتم تدريبها في مدرسة تدريب الحرس الأميري، حيث اطلع معاليه على آلية سير العملية التعليمية والتدريبية والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل المكلفين بالخدمة.

وفي كلمة له خلال لقائه بالمجندين عبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن فخره واعتزازه بلقاء صفوة شباب الوطن، من أبنائه المجندين، الذين لبوا نداء الواجب العسكري لخدمة الكويت، والتضحية من أجلها، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.



كما دعا الشيخ حمد جابر العلي الصباح في كلمته المجندين إلى تسخير كافة إمكانياتهم ومواهبهم لخدمة القوات المسلحة، والتي باتت تعتمد اليوم على المهارات العلمية لمنتسبيها، قبل اعتمادها على قدراتهم البدنية، فالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة أصبح العمل والتحكم بها يتم من خلال الأنظمة والبرامج التكنولوجية، مضيفاً بأن الجيش الكويتي يفتح أبوابه للراغبين من المجندين بالتطوع بشرف الخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة فترة خدمتهم الإلزامية.



وفي ختام زيارته أثنى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وبتعاونها مع عموم وحدات الجيش لتأهيل وإعداد المكلفين بالخدمة الوطنية، وعملها على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب الكويتي، والإسهام في بناء شخصيته العسكرية، وتطوير قدراته ومهاراته الذاتية، وتعزيز هويته الثقافية، وغرس مفاهيم الضبط والربط والنظام والتعاون في نفسه، لخدمة وطنه والعمل لما فيه خيره ورفعته وازدهاره.