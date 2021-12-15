صدر حكم قضائي جديد بحق سيرجي تيخانوفسكي، زوج زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، السجين بالفعل، بالسجن 18 سنة.



وذكرت وكالة أنباء بيلاروس الرسمية "بلتا"، نقلا عن المحكمة التي أصدرت الحكم في مدينة جوميل، أن المدون تيخانوفسكي 43/

عاما/ سوف يتم نقله الآن إلى سجن يطبق إجراءات صارمة، لإدانته بـ"التخططيط والتنظيم لأعمال ثورية جماعية".



وصدرت أحكام بحق 5 رجال آخرين بالسجن لفترات طويلة. ومن بين هؤلاء السياسي المعارض البارز نيكولاي ستاتكيفيتش الذي صدر بحقه حكم بالسجن 14 سنة.



وكتبت تيخانوفسكايا 39/ عاما/ عبر تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي، قبل صدور الحكم، اليوم، إن الحكم سيكون "غير قانوني" و"لا يمكن تقبله"، مضيفة أنها سوف تنتظر زوجها.



وتعرضت المحاكم البيلاروسية لانتقادات بسبب إصدارها بشكل متكرر أحكاما ذات دوافع سياسية.



يشار إلى أن تيخانوفسكي كان يرغب في الأصل في خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي، ولكن تم اعتقاله. وخاضت زوجته سفيتلانا السباق الانتخابي.



وأعلن لوكاشينكو فوزه بولاية أخرى، ولم تعترف دول الغرب بذلك، على خلفية تقارير واسعة النطاق عن حدوث عمليات تلاعب في نتائج الانتخابات.