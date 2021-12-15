واصل المحققون السويديون استجواب اثنين من أفراد طاقم إحدى سفينتي الشحن اللتين اصطدمتا قبالة الساحل الجنوبي للسويد.



ولقي شخص واحد على الأقل حتفه عندما تحطمت السفينتان بين يستاد في جنوب السويد، وجزيرة بورنهولم الدنماركية، ومازال هناك شخص آخر في عداد المفقودين.



واصطدمت السفينة الدنماركية "كارين هوج"، التي يبلغ طولها نحو 55 مترا، بسفينة الشحن البريطانية "سكوت كاريير"، التي يبلغ طولها أكثر من 90 مترا، حيث كانتا تتجهان ناحية الغرب في أجواء ضبابية.



وقال مكتب المدعي العام السويدي، إن مواطنا بريطانيا من مواليد عام 1991، يشتبه في سُكره لدرجة خطيرة في عرض البحر، وارتكابه لإهمال جسيم أثناء الملاحة البحرية، ويتحمل مسؤولية خطيرة عن وفاة شخص آخر.



كما يشتبه في سُكر مواطن كرواتي من مواليد عام 1965، لدرجة خطيرة في عرض البحر.



ويتعين حاليا على الادعاء أن يقرر، ما إذا كان سيقدم طلبا للاعتقال.