سجلت إيطاليا انخفاضا في أعداد المواليد للعام الثاني على التوالي، حيث قال المعهد الوطني للإحصاء ، إن عددا أقل من 404 ألف و900 طفل ولدوا بإيطاليا في 2020، وهو العام الذي شهد تفشي وباء كورونا.



وقال التقرير إن متوسط عدد الاطفال الذين تم انجابهم في العام الماضي لكل سيدة تعيش في إيطاليا، كان 24ر1 طفل. وفي المتوسط، كان عمر السيدات عند إنجاب طفلهن الأول، 4ر31 عاما.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التوقعات بشأن عام 2021 تأتي مشابهة، حيث أظهرت البيانات الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا في أعداد المواليد من الأطفال ، بواقع 12 ألفا و500 طفل أقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأرجع المحللون السبب وراء هذا الاتجاه إلى تفشي الوباء.



وفي الوقت نفسه، أشار المعهد إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيان في عام 2020، كان "ليوناردو"، بينما كان الاسم الاكثر شيوعا بين الفتيات هو "صوفيا".