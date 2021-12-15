أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولايتي تينيسي وإلينوي بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة والأعاصير التي ضربت الولايات في نهاية الأسبوع الماضي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، فإنه بموجب الإعلان، تصبح وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مفوضتين بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث في محاولة لتخفيف المشقة والمعاناة في مقاطعات تشيتهام وديكاتور وديكسون وداير وجيبسون وبحيرة وأوبيون وستيوارت وويكلي في ولاية تينيسي.



وأضاف الإعلان أنه حول ولاية إلينوي، تتم تغطية مقاطعات بوند وكاس وكولز وإيفنغهام وفايت وجيرسي وماكوبين وماديسون ومونتغمري ومورغان ومولتري وبايك وشيلبي.



وضُربت كل من تينيسي وإلينوي بأعاصير طالت الكثير من ولاية كنتاكي فيما وصف بأنه أحد أكبر الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة.

وتم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 90 شخصًا بسبب الأعاصير، وكانت غالبية الوفيات في ولاية كنتاكي.