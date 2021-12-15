تم اليوم توقيع أكبر بروتوكول تعاون إعلامي وتقني وفني بين اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي واتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية في مجالات التبادل البرامجي والدورات التدريبية بحضور نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية حسين زين.



ويأتي بروتوكول التعاون في إطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية واتحاد إذاعات الدول العربية

وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.



كما يأتي بروتوكول التعاون على هامش اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة الرياض.