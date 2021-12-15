ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بمعدل أكبر من المتوقع ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن في تشرين ثان/نوفمبر، ما زاد الضغط على بنك انجلترا ( البنك المركزى البريطانى ) لرفع أسعار الفائدة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1ر5% عى أساس سنوي، وهي أكبر نسبة منذ أيلول/سبتمبر 2011، مدفوعة بتكلفة الملابس ووقود السيارات والسيارات المستعملة.



وارتفع معدل التضخم بذلك بنسبة كبيرة الشهر الماضي أيضا مقابل 2ر4% في تشرين أول/أكتوبر. وسجل التضخم زيادة قدرها 1ر3 نقطة مئوية في غضون أربعة أشهر فقط، وهو أسرع ارتفاع على الإطلاق.



وسجل الجنيه الإسترليني زيادة لفترة وجيزة بعد إعلان البيانات، قبل التخلي عما حققه من مكسب ليسجل ارتفاعا بنسبة 1ر0% في التداول ويصل إلى سعر 3246ر1 دولار الساعة 0723 صباح اليوم الأربعاء في لندن.