أرسلت الحكومة البلاروسية، مجموعة من المتخصصين لزيارة مأوى للاجئين في مركز النقل والخدمات اللوجستية لدراسة احتياجات الأطفال من الخدمات التعليمية.



وذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية أن اليوم هو الـ37 للاجئين على الحدود، حيث يعيشون في مرفق إقامة أنشأه مركز النقل والخدمات اللوجستية البيلاروسي.



وقالت إيرينا كازهورو مديرة مركز النقل والخدمات اللوجستية، إننا "نريد إبقاء الأطفال مشغولين. والهدف الآخر هو تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية. فبالنظر إلى وضعهم، قد يشعر الأطفال بالقلق".



وحث الخبراء الأطفال وأولياء أمورهم لملء استبيان. وبناءً على نتائج الاستبيان، سيتخذ المتخصصون قرارات بشأن نوع العمل الذي سيتم تنظيمه مع الأطفال.



جدير بالذكر أن هنالك العديد من الأطفال بين اللاجئين ولذا سيقوم المتخصصون، بما في ذلك علماء النفس ذوي الخبرة من المدربين وممثلي اليونيسف بزيارتهم لدراسة احتياجات الأطفال من الخدمات التعليمية ولمساعدة الأطفال في حالات الأزمات.