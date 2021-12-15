اتفقت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات مع نقابات العمال على تنفيذ خطة على مدار ثلاث سنوات للحفاظ على الوظائف واستمرار العمل في العديد من المصانع في فرنسا.



وذكرت رينو في بيان أن التسريح الطوعي عن 1700 عامل بحلول 2024 سيقابله توفير 2500 وظيفة جديدة، بحسب الاتفاق الذي تم توقيعه.



ولن يتم إغلاق أي مواقع عمل، فيما سوف يجري ربط المفاوضات السنوية الخاصة بالرواتب والمكافآت بمعدلات النجاح على الصعيد المحلي.



ومن المقرر تصنيع تسع سيارات جديدة، معظمها كهربائية، في فرنسا، على أن يزيد حجم الانتاج المستهدف سنويا عن 700 ألف سيارة.



وذكر البيان أن الخبرات في مجال السيارات الكهربائية والمجالات المتصلة بها، فضلا عن الاتجاهات المستقبلية في قطاع السيارات ، سيتم تجميعها في مواقع التطوير الفرنسية، بهدف جعل رينو أقوى في بلدها الأم، ووضع فرنسا في قلب الخطط الاستراتيجية والصناعية لأنشطة الشركة مستقبلا.



وعادت رينو إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري بعد خسارة نحو 29ر7 مليار يورو (1ر8 مليار دولار) خلال العام الماضي، وأرجعت الشركة أسباب هذه النتائج إلى خطط توفير النفقات.



غير أن جائحة كورونا ومشكلات نقص الخامات المتعلقة بها ألقت بظلالها على نتائج الشركة.