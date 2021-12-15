دعا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس المواطنين إلى التأهب لأكبر تحول في الاقتصاد والإنتاج منذ مئة عام.



وقال شولتس في أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج): "خلفنا 250 عاما أسسنا فيها ازدهارنا على حرق الفحم والنفط

والغاز. الآن أمامنا نحو 23 عاما يتعين علينا خلالها التخلص من الوقود الأحفوري، وسنتخلص منه".



وذكر شولتس أنه يتعين أن تكون ألمانيا محايدة مناخيا بحلول عام 2045، مضيفا أن حكومته تلتزم باتفاقية باريس للمناخ وستساهم في إنجاحها، وقال: "هذا يعني أن أمامنا أكبر تحول في صناعتنا واقتصادنا منذ 100 عام على الأقل".



وأشار شولتس إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة تقدمية - سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي، وقال: "نحن حكومة تقدمية تقنيا لأننا لا نستطيع أن نصبح محايدين مناخيا إلا بالتقدم التقني، ولأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لألمانيا وأوروبا من خلالها مواكبة المنافسة العالمية".



وذكر شولتس أن كثيرين يسألون أنفسهم: "هل ستسير الأمور على ما يرام؟"، وأكد قائلا: "سنوفر ضمانات جديدة خلال التغيير وسنهتم بتطبيقها خلال ذلك"، مضيفا أن هناك حاجة إلى تقدم ذكي، وقال: "الحكومة الألمانية الجديدة ستسلك بمثابرة طريق التقدم والتجديد والتحول على جميع المستويات".



وفي الوقت نفسه اعترف شولتس أن وقع التغيير صعب، مشيرا إلى أنه لطالما كان شعار "صنع في ألمانيا" بمثابة ختم للجودة، مؤكدا ضرورة اتباع مسارات جديدة لمواصلة هذا النجاح.