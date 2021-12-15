تم تعليق الرحلات الجوية إلى جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، بسبب الثوران البركاني المستمر.



وقالت شركة الطيران الإقليمية "بينتر" إنها اتخذت قرار تعليق الملاحة الجوية نظرا لارتفاع مستوى الرماد البركاني في الجو، حيث دفعت الرياح السحب شرقا باتجاه المطار.



وتستمر مستويات النشاط البركاني في منطقة كامبر فيجا في التباين بشكل كبير، وسط الثوران القياسي.



ووقع انفجار عنيف ، حيث انبعثت كميات كبيرة من الغاز والحمم البركانية، بينما انخفضت مستويات النشاط بشكل كبير،

وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية.



وقال خبير البراكين روبن لوبيز إن هذا التغيير الأحدث لا ينم عن نهاية الثوران.



ومرت فترات متكررة وقصيرة من الهدوء خلال ثوران البركان المستمر على مدار ثلاثة أشهر، كان آخرها أمس الأول الأحد. وقال لوبيز لهيئة الإذاعة الإسبانية إنه بعد ذلك كان الثوران يصبح التدفق أكثر عنفا.



يشار إلى أن البركان دمر قرابة 2900 مبنى منذ بدأ ثورانه، ما أجبر نحو 7 آلاف شخص على الرحيل عن ديارهم.