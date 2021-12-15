أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد الذين راحوا ضحية للجرائم الإلكترونية.



وذكرت مؤسسة "بيتكوم" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن 79% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا لهذه الجرائم خلال الـ12

شهرا الماضية مقابل نحو 66% في العام الماضي.



وأوضحت النتائج أن 47% من المستخدمين قالوا إن أجهزتهم أصيبت ببرامج ضارة مقابل 48% في العام الماضي.



وارتفعت نسبة المستخدمين الذين تعرضوا لنقل بياناتهم الشخصية دون علمهم من 33 إلى 39%، وقال 19% من المستخدمين إنهم تعرضوا للاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت، وقال 15% إنهم تعرضوا للاحتيال خلال التعامل المصرفي على الإنترنت.



وأوضحت النتائج زيادة قوية على نحو ملحوظ في نسبة المستخدمين الذين تعرضوا للتعديات اللفظية والتصريحات المتطرفية حيث قال 21% إنهم تعرضوا لتعديات لفظية خطيرة في الشهور الـ12 الماضية مقابل 13% قبل عام، وقال 14% ممن شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا محتويات متطرفة بزيادة سبعة أضعاف مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.



من جانبه، علق رئيس بيتكوم اخيم برج على نتائج الاستطلاع قائلا إن " الجرائم الإلكترونية حاضرة في الوقت الراهن كما لم تكن من قبل".



وبحسب الأرقام، فقد ازداد الخوف لدى المستخدمين من الوقوع ضحية لجرائم الإنترنت حيث أعرب 83% من المستخدمين عن تخوفهم من تعرض أجهزتهم لبرامج ضارة مقابل 75% قبل عام.



وأعرب 85% منهم عن تخوفهم من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم الشخصية عن طريق شركات مقابل 79% قبل عام.