قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،" إن المسؤولين الأوكرانيين يبيعون الجنسية الأوكرانية للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط، حتى يتمكنوا من الحصول على تأشيرة عمل من الاتحاد الأوروبي بطريقة مبسطة".



وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام"، تعليقا على مشروع قانون أوكراني، يقترح السماح بالجنسية المزدوجة لممثلي الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي:" لقد قدم رئيس أوكرانيا مشروع قانون بشأن الجنسية، وبموجبه لا يمكن للمواطن الأوكراني أن يكون مواطنا روسيا في آن واحد، وأتساءل عما إذا كان السيد زيلينسكي يعرف أم لا أن المسؤولين الأوكرانيين يبيعون جنسية الدولة للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام كتبت عن هذا الأمر قبل أيام ولم يكن هناك تفنيد من الجانب الأوكراني.



وأضافت زاخاروفا: "هل يعرف الغربيون أم لا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يقومون مقابل ثلاثة آلاف يورو في سفارتهم لدى لبنان بإصدار تأشيرة سياحية للسوريين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا، بجانب المساعدة في عبور الحدود السورية اللبنانية، وبعد ذلك في أوكرانيا يقوم المسؤولون المحليون في غضون ثلاثة أشهر مقابل مبلغ عشرين ألف دولار بإصدار جنسية للمهاجرين، والتي على أساسها يحصلون طريقة مبسطة على تأشيرة عمل إلى الاتحاد الأوروبي".