أصدرت المحكمة الشعبية في هانوي حكما بالسجن تسع سنوات بحق الناشطة البارزة فام دوان ترانج.



وواجهت ترانج اتهامات بنشر "دعاية مناهضة للدولة"، رغم أن السلطات أسقطت تهمة أخرى مشابهة كان من شأنها أن ترفع محكوميتها إلى 20 عاما.



وكان جرى اعتقالها في مدينة "هو تشي مينه" في السادس من تشرين أول/أكتوبر من عام 2020، وهو اليوم نفسه الذي أجرت فيه فيتنام والولايات المتحدة حوارا حول حقوق الإنسان تضمن محادثات بشأن قضايا من بينها الحق في حرية التعبير.



ولترانج الكثير من المؤلفات، التي تتناول حقوق المرأة والقضايا البيئية وكذلك السياسة والنشاط السياسي والمجتمعي. كما أنها أحد مؤسسي مجموعة "جرين تريز" المعنية بالبيئة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المستقلة.



وعلى الرغم من أن فيتنام منفتحة على الاستثمار الأجنبي منذ عقود، فإنها تفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام الوطنية وتتخذ مواقف متشددة مع المعارضة.