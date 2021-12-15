دخل نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري نادي عظماء دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتحقيقه رقماً قياسياً سيكون من الصعب الوصول اليه، أقله في المستقبل القريب، على غرار أرقام حققها أساطير مثل ويلت تشامبرلاين، كريم عبد الجبار، بيل راسل، مايكل جوردان أو حتى اللاعب الحالي للوس أنجليس ليكرز راسل وستبروك.



- 100 نقطة لتشامبرلاين في مباراة واحدة -صحيح أن اللعبة كانت مختلفة حينها وأقل اعتماداً على القوة البدنية والدفاعات المحكمة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الانجاز الذي حققه الأسطورة تشامبرلاين، معتمداً على طوله الفارع (2.16 م)، تفوقه البدني وهيمنته التي لم يكن لها مثيلاً في تلك الحقبة. ففي الثاني من آذار/مارس 1962 وبألوان ووريرز الذي كان يلعب حينها في فيلادلفيا، دك تشامبرلاين سلة نيويورك نيكس بمئة نقطة في مباراة حسمها فريقه 169-147. ما زال هذا الرقم الخرافي صامداً منذ حينها وكان الراحل كوبي براينت الأقرب اليه حين سجل 82 نقطة عام 2006 لصالح لوس أنجليس ليكرز في سلة تورونتو رابتورز.



وهذا ليس الرقم القياسي الخرافي الوحيد في سجل تشامبرلاين الذي توفي بعمرً 63 عاما سنة 1999ً، بل حقق أيضاً 23924 متابعة خلال مسيرته التي توج خلالها بلقب الدوري مرتين (1967 مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز و1972 مع ليكرز)، في انجاز سيكون من الصعب جداً الوصول اليه، لاسيما أن اللاعبين التسعة الذين يأتوا من بعده في هذه الإحصائية معتزلون جميعاً (بيل راسل، عبد الجبار، إلفين هايز، موزيس مالون، تيم دانكن، كارل مالون، روبرت باريش، كيفن غارنيت ونايت ثورموند توالياً).



- 38387 نقطة لعبد الجبار -وهناك لاعب آخر من عظماء اللعبة مع رقم قياسي هائل وهو كريم عبد الجبار الذي سجل خلال عقدين من الزمن بقميصي ميلووكي باكس وليكرز 38387 نقطة، في مسيرة امتدت من 1969 حتى 1989 وتوج خلالها فرديناند لويس السيندور جونيور (اسمه الأصلي) بلقب الدوري 6 مرات أعوام 1971 مع باكس و1980 و1982 و1985 و1987 و1988 بألوان ليكرز. لكن خلافاً لتشامبرلاين، يواجه رقم عبد الجبار تهديداً من "ملك" ليكرز الحالي ليبرون جيمس الذي وصل حتى الآن الى 35787 نقطة في المركز الثالث خلف نجم يوتا جاز السابق كارل مالون (36928). والوصول الى رقم عبد الجبار مرتبط بقدرة جيمس على البقاء في الملاعب، إذ يحتفل في 30 الشهر الحالي بعيد ميلاده السابع والثلاثين.



- بيل راسل "سيّد" الألقاب -توج الأسطورة بيل راسل بـ11 لقباً في الدوري خلال مسيرة دافع فيها عن ألوان فريق واحد هو بوسطن سلتيكس بين 1956 و1969، في انجاز لم يصل إليه أي لاعب آخر حتى وإن كان من مقام مايكل جوردان (6) أو كوبي براينت (5).



وكان راسل، البالغ حالياً 87 عاماً، مفتاح احتكار سلتيكس للقب ثماني مرات متتالية بين 1959 و1966، إضافة الى ألقاب أعوام 1957 و1968 و1969. واللاعب الأقرب لراسل من حيث عدد ألقاب كان زميله السابق سام جونز الذي كان بجانبه في عشرة ألقاب. واللقب الوحيد الذي أفلت منه كان الأول عام 1957 لأنه لم يكن مع الفريق في حينها.



- جوردان ومعدل الـ30.1 -يعتبر الكثيرون مايكل جوردان أعظم من مارس لعبة كرة السلة في التاريخ رغم المنافسة على هذا العرش الشرفي من لاعبين مثل "الملك" الحالي ليبرون جيمس. خلال مسيرته الأسطورية التي قاد فيها شيكاغو بولز الى إحراز لقب الدوري ست مرات من 1991 حتى 1993 ثم من 1996 حتى 1998، حقق "أم دجاي" ما معدله 30.1 نقطة في المباراة الواحدة، متفوقاً بفارق ضئيل على تشامبرلاين الذي حقق 30.07 نقطة في المباراة الواحدة. ويواجه انجاز جوردان تهديداً من لاعبين حاليين متواجدين بين الستة الأوائل في هذه الناحية، وهما نجم بروكلين نتس الحالي كيفن دورانت الرابع بـ27.1 نقطة، وليبرون جيمس السادس بـ27 نقطة.



- وستبروك ملك الـ"تريبل دابل" -صحيح أنه ليس من مقام تشامبرلاين، عبد الجبار، راسل، جوردان أو ليبرون جيمس، ولم يفز بأي لقب في مسيرته، إلا أن راسل وستبروك يعتبر ملك الـ"تريبل دابل" من دون منازع. لقد نجح لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس وواشنطن ويزاردز السابق وليكرز الحالي في الوصول الى رقم كان يعتبر خارج المنال. ففي 10 أيار/مايو الماضي حين كان يدافع عن ألوان ويزاردز، حقق وستبروك الـ"تريبل دابل"، أي 10 أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية، الـ182 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم أوسكار روبرتسون منذ عام 1974.



وكما حال ستيفن كوري، ما زال بإمكان ابن الـ33 عاماً الذهاب بعيداً في هذا الرقم القياسي حتى إيصاله الى مكان يصعب لأي لاعب مستقبلاً الوصول اليه.