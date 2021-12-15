لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجنوبي المجر عندما انقلبت حافلة صغيرة، كانت تقل عددا من اللاجئين غير القانونيين بالقرب من الحدود الصربية ، بحسب الإعلام المحلي.



ووقع الحادث في بلدة موراهالوم التي تبعد نحو 170 كم إلى الجنوب من العاصمة المجرية، بودابست. واصطدمت المركبة بمتجر للزهور بعدما رفض سائق المركبة الوقوف لإجراء فحص الشرطة وحاول مغادرة الموقع بأقصى سرعة، بحسب الشرطة.



وأغلق الطريق الرئيسي في موراهالوم بشكل كامل خلال التفتيش وعمليات الإنقاذ الفني، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.



كما اعتقل السائق، الذي أصيب أيضا، في الموقع، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر والتسبب في حادث مميت، حسبما أضاف البيان