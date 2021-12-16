الرياض - خالد المصيبيح



يلتقي مساء اليوم في الساعة الثامنة بتوقيت الكويت على أرضية ستاد الملك فهد الدولي فريقا الهلال والنصر في لقائهما المؤجل من الجولة الثامنة بسبب مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.



ويدخل الفريقان لقاء اليوم وعينهما على نقاط اللقاء، فالنصر خسر 5 لقاءات وتعادل في اثنين، بينما الهلال تعادل في 6 لقاءات وله لقاء مؤجل آخر أمام الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء اليوم من أجل تعويض النقاط المهدرة وإمكانية العودة إلى المنافسة مع ثلاثي الصدارة الاتحاد والشباب وضمك حيث يحل الهلال رابعا برصيد 21 نقطة والنصر سابعا برصيد 17 نقطة.



وما زال مدرب الهلال البرتغالي جارديم غير مستقر على تشكيل اللقاء باستثاء عناصر ثابته أمثال غوميز وماريغا وبيريرا والكوري هانج سو فيما يغيب اليوم محمد كنو بسبب تراكم البطاقات ومحمد البريك المصاب بكورونا فيما يدخل مدرب النصر الجديد الأرجنتيني اليوم أول لقاء له مع الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا، إلا انه قطعا سيعتمد على وجود تاليسكا وابوبكر ومواطنه بيتي مارتينيز وسلطان الغنام فيما ستظل بقية العناصر محل اختيارات له خاصة خط الوسط المتواجد فيه 6 لاعبين.



ويدخل لاعب الهلال سالم الدوسري لقاء اليوم بعد تجديد التعاقد معه لـ 4 سنوات مقابل اكثر من مليون دينار سنويا، وهو الأمر الذي بات حديث الشارع الرياضي السعودي حول القيمة المبالغ فيها جدا.



وتاريخياً، يعتبر اللقاء بين الفريقين رقم 160، اذ فاز الهلال في 61 لقاء مقابل 56 للنصر بينما سيطر التعادل على 43 لقاء.