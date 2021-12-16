كعادتها كل عام ومن منطلق رسالتها في الحفاظ على لغتنا الجميلة تحتفي مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق السبت 18 ديسمبر، وبهذه المناسبة العزيزة على كل عربي ستقيم المكتبة «معرضا افتراضيا للكتاب العربي» داخل الكويت لمدة يوم واحد.



وكانت مكتبة البابطين تعد العدة لكي يكون المعرض على أرض الواقع، بحيث تفتح أبوابها للجمهور، ولكن نظرا لتسجيل السلطات الصحية أول إصابة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون» بالكويت، فقد رأت إدارة المكتبة تحويل المعرض إلى الشكل الافتراضي حفاظا على سلامة الجمهور، والتزاما بتعليمات السلطات الصحية في التقيد بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي، وجميع كتب المعرض الافتراضي ستتم إتاحتها أمام القراء من خلال موقع مكتبة البابطين www.albabtainlibrary.org، حيث يستطيع القارئ التجول بين أغلفة مئات العناوين واختيار ما يناسب اهتمامه وذوقه.