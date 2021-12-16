عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الادارات المدرسية من معلمين ومعلمات الى ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح «كورونا» لتقوية المناعة ضد العدوى وتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته.



وأكدت مصادر مطلعة اهمية اخذ اللقاح خاصة ان الفرصة الآن متاحة للجميع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السلطات الطبية للمواطنين والمقيمين، والتي توصي بتلقي الجرعة التعزيزية، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا وتتابع كل ما هو مفيد للحفاظ على سلامة هيئاتنا التعليمية وأبنائنا الطلبة، مشددة على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الصحية.