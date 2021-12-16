طرح وترسية مجموعة من مناقصات خطوط الأنابيب تتراوح قيمتها بين 10 و150 مليون دولار



محمود عيسى



توقعت مجلة «ميد» أن تبرم شركة نفط الكويت عقد مناقصة لبناء خطوط تدفق في حقول النفط غربي الكويت بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة المير للخدمات الفنية الكويتية قبل حلول نهاية العام الحالي.



ونقلت المجلة عن وحدتها ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية أن نطاق العمل في المشروع يشمل قائمة طويلة من المهام من بينها حقن الآبار ومد خطوط الأنابيب وتركيب وصلات فوهات الآبار وتركيب توصيلات الخطوط للسوائل الحارة ووضع نظم الحماية الكاثودية والأعمال المدنية والانابيب واعمال التصنيع وغيرها من المهام الفنية الاخرى فضلا عن بناء المرافق المصاحبة للمشروع.



وأشارت المجلة الى ان الشركات المعنية بالمشروع قدمت عطاءاتها في أبريل الماضي بعد ان تعرض المشروع للتأخير عدة مرات.



وأوضحت أن خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو بمعدات معالجة.



وفي المنشآت النفطية وحقول حقول النفط والغاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب وقد ينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة نقل ارضية أو ناقلات بحرية، وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن دفنها تحت الارض أو تمديدها فوق اليابسة.



جدير بالذكر ان شركة نفط الكويت طرحت وأرست خلال عام 2021 مجموعة من المناقصات المتعلقة بسلسلة من عقود التدفق، وتتراوح قيمة معظم العقود بين 10 ملايين و150 مليون دولار، ومن المقرر ان تتم ترسية المزيد من العقود في عام 2022.



وقد طرحت شركة نفط الكويت في 7 نوفمبر الماضي مناقصة تتعلق بخمسة مشاريع لبناء خطوط تدفق في سياق الجهود والخطط الرامية لتعزيز الطاقة الانتاجية الكويتية من النفط.

ومن المتوقع أن تقدم الشركات المهتمة بهذا النوع من المشاريع عروضها في غضون الربع الأول من العام المقبل.



وقد أهلت شركة نفط الكويت في الآونة الاخيرة قائمة طويلة من الشركات لتقديم عطاءات للفوز بعقود خطوط التدفق في الكويت من بينها شركات محلية مثل شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة المير للخدمات الفنية التي فازت بالعقد سالف الاشارة اليه، وشركة هوت للهندسة والانشاءات والغانم انترناشنال للتجارة العامة والمقاولات وشركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن، وشركة جلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات، بالإضافة الى شركات قطرية واندونيسية وهندية ولبنانية وإيطالية وصينية.