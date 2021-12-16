افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية امس الأربعاء محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية الواقعة في جنوب البلاد، مبينة ان المحطة تعد الـ18 والأخيرة ضمن الدفعة الأولى من خطة استراتيجية بناء 100 محطة جديدة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي عقب افتتاحه المحطة إن «البترول الوطنية تكون بذلك قد أنجزت الدفعة الأولى من المحطات بنجاح وفق الخطة المرسومة».



وأكد حرص الشركة على مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في المناطق السكنية المنشأة حديثا عبر بناء المزيد من محطات الوقود.

وذكر ان الشركة ملتزمة بخطتها الاستراتيجية الخاصة التي دشنتها في ديسمبر 2019 بافتتاح أول محطة، مؤكدا ان الشركة عملت جاهدة لتحقيق تلك الاستراتيجية ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



وأوضح أنه تم تجهيز التصاميم الهندسية للدفعة الثانية من المحطات الجديدة التي من المتوقع الانتهاء من بنائها وتشغيلها في الربع الرابع من السنة المالية (2025 ـ 2026).

وعن التوزيع الجغرافي لهذه المحطات، قال العتيبي انه يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء.



وبين ان عدد المحطات التابعة للشركة يبلغ حاليا 61 محطة منتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى ثلاث محطات متنقلة سيتم استبدالها مستقبلا بمحطات دائمة.



وأكد العتيبي ان الشركة حرصت على تزويد المحطات الجديدة بألواح شمسية توفر ما يقارب 30% من استهلاك المحطة للكهرباء كما زودتها كذلك بنظام متطور لاسترجاع الأبخرة يعمل على تقليل انبعاث الغازات الضارة من السيارات أثناء التعبئة ما يسهم في تحسين جودة الهواء وينعكس بالتالي إيجابيا لصالح المحافظة على البيئة.