هنأ سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر القيادة السياسية البحرينية بمناسبة العيد الوطني الـ50 والذكرى الـ22 لتولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.



وقال الشيخ ثامر الجابر في تصريح لـ«كونا» بهذه المناسبة ان العلاقات بين الكويت ومملكة البحرين ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وقائمة على أسس متينة، مؤكدا انها «علاقة يربطها الدم الواحد والأسرة الواحدة والمصير المشترك».



وأضاف ان «العلاقة المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين تحظى برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة».



وأكد أن الكويت والبحرين تسعيان دائما إلى تنمية علاقات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الحيوية واستمرارها بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار الشيخ ثامر الجابر إلى «موقف مملكة البحرين الحازم» في نصرة الحق الكويتي إبان الغزو العراقي ومشاركتها مع قوات التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت، مؤكدا انها «مواقف ستظل خالدة كشاهد عيان على مدى رسوخ وتضامن وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين».



وجدد الامتنان والعرفان للمملكة قيادة وشعبا للرعاية التي أولتها للمواطنين الكويتيين على أراضيها خلال فترة الاحتلال مما يعكس روح الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح أن البحرين «استطاعت ان تقدم نموذجا جبارا» في مواجهة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) من خلال قدرتها على التعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة للوصول إلى بر الأمان من خلال سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.